Минфин и Минэк выступили против налоговой отсрочки металлургам
Минпромторг России на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики предложил предоставить металлургам отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду за первое полугодие 2026 г. с переносом срока уплаты на 1 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Министерство финансов и Минэкономразвития выступили против этого и предложили перейти от фиксированной цены сляба как условия для невзимания акциза к дифференцированным ставкам. В таком случае, чем выше будет разница, тем выше акциз, что обеспечит уплату при получении металлургами сверхдоходов. Минфин напомнил, что предоставление рассрочек и отсрочек может рассматриваться в индивидуальном порядке, но таких запросов от компаний не поступало.
Для отрасли также запрашивали отмену уплаты акциза на жидкую сталь на время инвестиционной фазы и три года для крупных проектов при внедрении современных технологий и инвестициях от 50 млрд руб. Меру не поддержали. Регуляторы считают, что крупные проекты уже реализуются с применением механизмов господдержки, включая СПИК и СЗПК, обеспечивающие высокую рентабельность инвестиций.
Предлагалась мера по снижению налоговой нагрузки на электрометаллургов благодаря увеличению ставки вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов вне стран ЕАЭС и приравниванию железа прямого восстановления к лому черных металлов для уплаты акциза на жидкую сталь. Минфин высказался против.
На заседании также рассмотрели введение акциза для импортируемой стальной продукции по такой же формуле, которая действует для российской продукции. По словам источников, меру не поддержали, но предложили оценить ее вероятный эффект с учетом норм ЕАЭС и проработать вопрос эффективности антидемпинговых мер.
Заседание под председательством вице-премьера Александра Новака прошло 12 февраля. В нем участвовали министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минфина, ФНС, ЦБ и отраслевых компаний.
11 февраля министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг прорабатывает несколько мер поддержки компаний, работающих в отрасли черной металлургии. По данным министерства, производство стали в России в 2025 г. сократилось на 4,6%, выпуск готового проката – на 5,2%, труб – на 13,9%. Абсолютных цифр он не привел.