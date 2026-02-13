Минфин и Минэк выступили против налоговой отсрочки металлургам

Министерство финансов и Минэкономразвития выступили против этого и предложили перейти от фиксированной цены сляба как условия для невзимания акциза к дифференцированным ставкам. В таком случае, чем выше будет разница, тем выше акциз, что обеспечит уплату при получении металлургами сверхдоходов. Минфин напомнил, что предоставление рассрочек и отсрочек может рассматриваться в индивидуальном порядке, но таких запросов от компаний не поступало.