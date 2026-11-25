Замгубернатора Аксенова временно возглавила Мурманскую область
Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова будет временно исполнять обязанности главы региона. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительство области.
В правительстве уточнили, что решение принято в соответствии с действующими нормативными актами.
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали 23 ноября. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями. В день задержания Чибиса в правительстве Мурманской области прошли следственные действия.
25 ноября Мещанский суд Москвы отправил Чибиса под стражу до 23 января.