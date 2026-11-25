Губернатор Мурманской области Чибис не признает вину в растрате
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заключенный под стражу на два месяца по делу о растрате бюджетных средств, не согласен с предъявленным ему обвинением, рассказа его адвокат Руслан Закалюжный.
«С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам», – зачитал адвокат заявление губернатора.
Чибис также через защитника поблагодарил всех, кто оказывает ему поддержку.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 г., удовлетворив ходатайство Следственного департамента МВД России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о проведении следственных действий в отношении губернатора. В правительстве Мурманской области сообщили, что временно исполнять обязанности главы региона будет замгубернатора Надежда Аксенова.
Чибиса задержали 23 ноября. По данным МВД, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями.