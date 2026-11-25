Силуанов: Минфин сократит заимствования в IV квартале из-за допдоходов
Минфин скорректирует план по внутренним заимствованиям на IV квартал с учетом ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета. Об этом 25 ноября сообщил журналистам вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
«Наши планы будут скорректированы в меньшую сторону, но все равно мы будем заимствовать. Не на всю сумму, а с учетом доходов, которые мы ожидаем», – сказал министр. Изначально Минфин планировал привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ около 2,45 трлн руб. К настоящему моменту привлечено порядка 618,44 млрд руб. – план выполнен на 25,2%.
24 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027–2029 гг. Документ предусматривает дефицит бюджета в 2027 г. на уровне 2,2% ВВП (5,44 трлн руб.). Разговаривая тогда с журналистами Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2026 г. может составить около 3% ВВП по сравнению с сентябрьской оценкой в 3,2% ВВП. «Меньше займем. (...) Будем корректировать объем заимствований с учетом допдоходов, которые у нас будут поступать», – сказал вице-премьер.
Первоначально Минфин ожидал в 2026 г. дефицит на уровне 1,6% ВВП (3,786 трлн руб.), но в сентябре ведомство повысил оценку до 3,2% ВВП (7,345 трлн руб.). По предварительным данным Минфина, за январь – октябрь 2026 г. дефицит федерального бюджета составил 2,3% ВВП (5,234 трлн руб.). Общий объем дефицита за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб. (2,3% ВВП). Это на 28,7% ниже нового плана Минфина.