24 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027–2029 гг. Документ предусматривает дефицит бюджета в 2027 г. на уровне 2,2% ВВП (5,44 трлн руб.). Разговаривая тогда с журналистами Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2026 г. может составить около 3% ВВП по сравнению с сентябрьской оценкой в 3,2% ВВП. «Меньше займем. (...) Будем корректировать объем заимствований с учетом допдоходов, которые у нас будут поступать», – сказал вице-премьер.