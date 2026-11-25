Лут: экспорт зерна по итогам сезона должен превысить 40 млн тонн
Российские аграрии рассчитывают экспортировать более 40 млн т зерна в текущем сезоне. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах переговорной площадки с представителями Брунея.
«Пока 40 млн. Ну 40 плюс. На сезон», – ответила она на вопрос о планах по экспорту зерна (цитата по «РИА Новости»).
11 ноября Лут заявила, что сбор зерна в России с начала этого года составил порядка 140 млн т в бункерном весе, в том числе более 95 млн т пшеницы. Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%.
22 сентября правительство России обнулило «плавающие» экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря 2026 г. Решение было принято для поддержки российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики.