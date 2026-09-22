Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

Для подсолнечного масла и шрота экспортные пошлины до конца года не будут превышать уровень августа 2026 г. Для масла ставка ограничена 7748 руб. за 1 т, для шрота – 312 руб. за 1 т. В Минсельхозе рассчитывают, что меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.