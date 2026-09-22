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Главная / Бизнес /

Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

Анна Виноградова
Ведомости
Ведомости

Правительство России обнулило «плавающие» экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря 2026 г. Решение принято для поддержки российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, сообщил Минсельхоз.

Для подсолнечного масла и шрота экспортные пошлины до конца года не будут превышать уровень августа 2026 г. Для масла ставка ограничена 7748 руб. за 1 т, для шрота – 312 руб. за 1 т. В Минсельхозе рассчитывают, что меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.

2 сентября власти поддержали предложение об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г. Инициативу Минэкономразвития и Минсельхоза одобрила подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Одновременно было принято решение ограничить пошлины на подсолнечное масло и шрот уровнем августа 2026 г.

О подготовке этой меры «Ведомости» узнали 24 августа. Два источника редакции сообщали, что Минсельхоз прорабатывает обнуление «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из-за сложностей с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна. Через них проходит более 70% поставок российского зерна. Механизм экспортных пошлин на зерновые, подсолнечное масло и шрот действует в России с 2021 г.

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