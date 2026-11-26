«Аэрофлот» откроет продажу субсидированных билетов на 2027 год 1 декабря
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 декабря начнет продавать авиабилеты по субсидированным государством тарифам на 2027 год. География льготных перелетов расширится до 26 направлений, сообщила компания.
На первом этапе пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы зимнего расписания с вылетом до 27 марта 2027 г. Продажи билетов на рейсы летнего расписания откроются 15 декабря.
Подать заявку на приобретение билетов можно будет на сайте или в мобильном приложении авиакомпании. Проверка документов займет несколько дней с момента бронирования, о ее результатах пассажиров уведомят по электронной почте.
Обслуживание в собственных офисах «Аэрофлота» на Дальнем Востоке и в Калининграде будет осуществляться только по предварительной онлайн-записи.
29 сентября министр транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что до конца 2026 г. в рамках трех федеральных программ субсидирования авиаперевозок планируется обслужить более 4,5 млн пассажиров. Программа льготных перелетов для отдельных категорий граждан охватывает 99 маршрутов.