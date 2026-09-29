Мишустин заявил об устойчивом росте спроса на авиаперелеты в России
Спрос на авиаперелеты в России устойчиво растет как на внутренних, так и на международных направлениях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
«Президент подчеркивал необходимость максимального обеспечения потребности граждан в авиаперелетах, спрос на них в нашей стране устойчиво растет, причем как на внутренних направлениях, что мы видим, так и на международных», – сказал Мишустин. По его словам, необходимо наращивать количество рейсов и маршрутов, а также повышать комфортность и доступность перелетов, особенно в период отпусков.
Ядров сообщил, что с мая по август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров. Из них 29,6 млн человек воспользовались внутренними рейсами, еще 9,9 млн – международными. Сейчас Россия имеет авиасообщение с 37 иностранными государствами, международные рейсы выполняют 20 российских и 61 зарубежная авиакомпания.
Лидером по объемам перевозок остается группа «Аэрофлот», доля которой на рынке составляет 53,5%. За май – август она перевезла более 21 млн пассажиров. Средняя занятость кресел российских авиакомпаний достигла 89,8%. Наиболее высокий показатель зафиксирован у «Сибири» – 95,6%, Smartavia – 95,5% и «Победы» – около 95%.
Доля рейсов в обход Москвы превышает 53%, продолжил глава Росавиации. Число внутренних маршрутов выросло на 11% по сравнению с 2025 г. и достигло 1677. Пассажиропоток российских аэропортов за рассматриваемый период составил 79,7 млн человек. Наибольший рост показали аэропорты Владивостока – на 9,5%, Хабаровска – на 4,6% и Новосибирска – на 3,4%.
Ядров также сообщил, что до конца 2026 г. в рамках трех программ субсидирования планируется перевезти более 4,5 млн пассажиров. Региональная программа охватывает 306 маршрутов, программа для отдельных категорий граждан – 99, еще 39 социально значимых направлений действуют на Дальнем Востоке.
В июне Путин заявил, что целевые показатели пассажирских авиаперевозок, установленные правительством в рамках планов национального развития, могут быть не выполнены. Речь идет о показателе «авиационная подвижность населения» – среднем количестве перелетов на одного жителя в год. К 2030 г. он должен вырасти не менее чем на 50% по сравнению с 2023 г., или с 0,72 до 1,08. Промежуточный план на 2025 г. составлял 0,75, на 2026 г. – 0,77. Коэффициент подвижности считается как отношение количества перевезенных за год пассажиров к численности населения страны.