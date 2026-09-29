Мишустин заявил об устойчивом росте спроса на авиаперелеты в России

В июне Путин заявил, что целевые показатели пассажирских авиаперевозок, установленные правительством в рамках планов национального развития, могут быть не выполнены. Речь идет о показателе «авиационная подвижность населения» – среднем количестве перелетов на одного жителя в год. К 2030 г. он должен вырасти не менее чем на 50% по сравнению с 2023 г., или с 0,72 до 1,08. Промежуточный план на 2025 г. составлял 0,75, на 2026 г. – 0,77. Коэффициент подвижности считается как отношение количества перевезенных за год пассажиров к численности населения страны.