Путин признал риск недостижения плановых показателей по авиаперевозкам

Путин признал риск недостижения плановых показателей по авиаперевозкамМинтрансу поручено разработать дополнительные меры поддержки этого рынка
Целевые показатели пассажирских авиаперевозок, установленные правительством в рамках планов национального развития, могут быть не выполнены, сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли 24 июня.
Речь идет о показателе «авиационная подвижность населения» – среднем количестве перелетов на одного жителя в год. К 2030 г. он должен вырасти не менее чем на 50% по сравнению с 2023 г., или с 0,72 до 1,08. Промежуточный план на 2025 г. составлял 0,75, на 2026 г. – 0,77. Коэффициент подвижности считается как отношение количества перевезенных за год пассажиров к численности населения страны.
При фактическом объеме перевозок российскими авиакомпаниями за 2025 г. 108,9 млн пассажиров и населении около 146 млн человек коэффициент авиационной подвижности составляет 0,75, что соответствует плану. В январе 2026 г. Росавиация прогнозировала пассажиропоток на текущий год на уровне 110,4 млн человек (коэффициент 0,76 при плане в 0,77). Но в марте министр транспорта Андрей Никитин скорректировал ожидания в меньшую сторону, заявив, что Минтранс рассчитывает на сохранение показателя на уровне 2025 г. – порядка 108,5–108,9 млн пассажиров, что соответствует коэффициенту 0,74–0,75.
В сложившейся ситуации президент поручил Минтрансу представить уточненные прогнозы пассажиропотока и дополнительные меры для обеспечения потребностей граждан в авиаперелетах.
Путин также предложил ускорить темпы работ в авиастроении, особенно в двигателестроении. На совещании он отметил, что Россия входит в четверку государств, способных обеспечить полный производственный цикл выпуска авиадвигателей, но подчеркнул необходимость более быстрого и масштабного движения.
Президент указал на важность наращивания компетенций, напомнив, что санкции создали внутренний рынок для отечественной продукции и позволили воссоздать инженерные школы. В качестве примера он привел ситуацию с крылом МС-21, проблему которого решили при участии «Росатома». Его «дочка» Umatex разработала для российского самолета композитные элементы механизации крыла и хвостового оперения МС-21. Композиты «Росатома» стали основным решением для нового российского самолета после отказа западных партнеров от участия в проекте.
Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА), до 2030 г. планируется выпустить 994 гражданских самолета, из них в 2026–2027 гг. ОАК рассчитывала поставить более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. В этом году, как ожидается, КПГА будет обновлена, проект программы находится на рассмотрении правительства.
Сертификация МС-21, по словам главного конструктора Виталия Нарышкина, запланирована на июнь 2027 г. Ранее этот срок неоднократно переносился: программа 2022 г. предусматривала начало поставок в 2024 г., затем в планах были 2025 г. и 2026 г. В мае 2026 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту о переносе сертификации на I квартал 2027 г. Сейчас два самолета совершили 200 полетов, из них 101 сертификационный при плане 232. Нарышкин подчеркнул, что в создании МС-21 задействованы более 10 000 предприятий и самолет по комфорту превосходит Airbus и Boeing за счет большего диаметра фюзеляжа.
Отсутствие поставок новых самолетов напрямую влияет на авиационную мобильность, констатирует главный эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. Вместе с тем, напоминает он, в 2022 г. экспертное сообщество относилось к перспективам по поддержанию летной годности действующего иностранного авиапарка с большим опасением. Авиакомпаниям удалось в 2026 г. в целом сохранять флот, обеспечивающий поддержание существующего объема перевозок, а не его треть, как ожидалось, а российским авиастроителям – даже с задержками по срокам – выйти на текущие результаты по сертификации новых лайнеров – и это отличный результат, отмечает он.
Борисов констатирует, что пассажиропоток в России снижается в силу текущих макроэкономических и санкционных факторов. Он ожидает, что в 2027 г. поставки российских МС-21 и SJ-100 начнутся, но для обеспечения роста спроса потребуется нарастить их серийный выпуск. По оценке эксперта для этого также понадобится активная государственная политика по поддержке стоимости владения и начального периода эксплуатации новых российских самолетов. Причем речь идет не только о финансовой поддержке, но и о налаживании межведомственного взаимодействия.
Также необходимо стимулировать инициативу среди инженерного сообщества, отмечает эксперт. Президент говорит о необходимости ускорить процессы разработки и внедрения новой техники – здесь могло бы помочь снижение бюрократической нагрузки на государственные компании, оптимизация и упрощение их организационных процессов, резюмирует Борисов.