Путин признал риск недостижения плановых показателей по авиаперевозкам

Сертификация МС-21, по словам главного конструктора Виталия Нарышкина, запланирована на июнь 2027 г. Ранее этот срок неоднократно переносился: программа 2022 г. предусматривала начало поставок в 2024 г., затем в планах были 2025 г. и 2026 г. В мае 2026 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту о переносе сертификации на I квартал 2027 г. Сейчас два самолета совершили 200 полетов, из них 101 сертификационный при плане 232. Нарышкин подчеркнул, что в создании МС-21 задействованы более 10 000 предприятий и самолет по комфорту превосходит Airbus и Boeing за счет большего диаметра фюзеляжа.