Летные испытания МС-21 планируют завершить в I квартале 2027 года
Летная программа российского пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в I квартале 2027 г., а получение сертификата ожидается до конца следующего года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы», – отметил министр.
Алиханов пояснил, что после завершения полетов потребуется время для подготовки и согласования всей необходимой документации с сертификационными центрами и Росавиацией. По его словам, этот процесс остается объемным и сложным, однако вопросы безопасности находятся в приоритете.
МС-21 является российским проектом ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который должен заменить на внутреннем рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать альтернативой зарубежным лайнерам.
24 июня президент РФ Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова в Жуковском, где провел совещание по развитию авиационной отрасли. Перед началом мероприятия главе государства представили новые российские самолеты Ил-114–300, SJ-100 и МС-21. Путин назвал уровень новых российских самолетов очень хорошим.