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Путину в Жуковском показали новые российские самолеты

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где в Летно-исследовательском институте имени Громова пройдет совещание по развитию авиационной отрасли. Перед началом заседания главе государства продемонстрировали новейшие отечественные лайнеры – Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Экскурсию для президента проводят генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.

21 июня «Ведомости» сообщали, что Путин проведет совещания по развитию авиапрома. В конце мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия в перспективе вернется к эксплуатации сверхзвуковых гражданских самолетов.

В декабре 2025 г. первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о готовности РФ к сотрудничеству с Индией в сфере гражданской авиации, включая возможный совместный выпуск лайнеров.

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