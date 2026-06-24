Путину в Жуковском показали новые российские самолеты
Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где в Летно-исследовательском институте имени Громова пройдет совещание по развитию авиационной отрасли. Перед началом заседания главе государства продемонстрировали новейшие отечественные лайнеры – Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Экскурсию для президента проводят генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.
В декабре 2025 г. первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о готовности РФ к сотрудничеству с Индией в сфере гражданской авиации, включая возможный совместный выпуск лайнеров.