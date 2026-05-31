Глава Росавиации: РФ вернется к эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетов

Ту‑144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый в мире лайнер такого типа. Его первый полет состоялся 31 декабря 1968 г. – на два месяца раньше британского Concord. Самолет мог развивать скорость свыше 2400 км/ч, подниматься на высоту до 19 000 м и перевозить до 150 пассажиров; максимальная дальность полета достигала 6500 км. Ту‑144 недолго использовался для пассажирских перевозок (в том числе на маршруте Москва – Алма‑Ата), а позже применялся в испытаниях, исследованиях (включая анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС) и в сотрудничестве с NASA. Всего было построено 27 экземпляров.