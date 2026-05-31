Глава Росавиации: РФ вернется к эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетов

Глава Росавиации: РФ вернется к эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетовТакие суда будут востребованы, поскольку позволяют сэкономить время, уточнил Ядров
Россия в будущем вернется к эксплуатации сверхзвуковых гражданских самолетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью информационной службе «Вести». Время является ключевой ценностью, поэтому такие самолеты будут востребованы, отметил он.
«Конечно вернемся, потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться. И авиация точно к этому придет», – сказал Ядров, добавив, что вопрос многогранный и связан с безопасностью и экономичностью.
По словам главы Росавиации, сверхзвуковые технологии в гражданской авиации будут актуальны, несмотря на сложности. Он напомнил о советском сверхзвуковом пассажирском самолете Ту-144, который, по его мнению, «появился слишком рано для своего времени».
В феврале ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян в интервью телеканалу НТВ рассказал о работе над обликом сверхзвукового самолета следующего поколения. По его словам, проект реализуется совместно с коллегами из конструкторских бюро. На первом этапе планируется создать бизнес‑версию воздушного судна. Особое внимание уделяется снижению негативного воздействия на окружающую среду – в частности, решению проблемы звукового удара, который ограничивает возможности сверхзвуковых полетов. Кроме того, прорабатываются перспективные экономические компоновки, включая схему «летающее крыло», хотя ее реализация относится к более отдаленной перспективе.
В апреле 2025 г. в России прошли первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, которые реализуют концепцию полета «от терминала до терминала» в условиях кабины без остекления.
В феврале 2019 г. президент Владимир Путин призвал вернуться к теме сверхзвуковых пассажирских перевозок, отметив, что у России есть для этого необходимые технологии и наработки.
Ту‑144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый в мире лайнер такого типа. Его первый полет состоялся 31 декабря 1968 г. – на два месяца раньше британского Concord. Самолет мог развивать скорость свыше 2400 км/ч, подниматься на высоту до 19 000 м и перевозить до 150 пассажиров; максимальная дальность полета достигала 6500 км. Ту‑144 недолго использовался для пассажирских перевозок (в том числе на маршруте Москва – Алма‑Ата), а позже применялся в испытаниях, исследованиях (включая анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС) и в сотрудничестве с NASA. Всего было построено 27 экземпляров.