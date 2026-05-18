Разработчик самолета «Байкал» сменил гендиректора

Перед Озаром после назначения в УЗГА, вероятно, была поставлена задача максимально оптимизировать деятельность компании, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он ее реализовал, урезав некоторые активности едва ли не полностью. Так, буквально на прошлой неделе был уволен директор дивизиона «Беспилотная авиация» УЗГА Николай Долженков – ранее он был главным конструктором первого советского тактического БПЛА «Пчела», первого крупного постсоветского самолета – учебно-боевого Як-130 и первого серийного российского БПЛА большой продолжительности полета «Орион». По всей видимости, беспилотное направление УЗГА оптимизировано до нуля, рассуждает Федутинов, в связи с чем и работа самого Озара была исчерпана.