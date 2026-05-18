Разработчик самолета «Байкал» сменил гендиректора

Разработчик самолета «Байкал» сменил гендиректораНовым руководителем УЗГА стал специалист по двигателестроению Олег Доценко
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета «Байкал») сменил генерального директора. С 15 мая этот пост занял Олег Доценко, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Его предшественник Игорь Озар покинул должность, проработав около восьми месяцев.
Озар стал гендиректором УЗГА в сентябре 2025 г., сменив Леонида Лузгина, который, в свою очередь, возглавлял компанию с мая 2024 г. – сначала в статусе временно исполняющего обязанности. Тогда же, в сентябре 2025 г., пост председателя совета директоров УЗГА покинул экс-глава «Сухого», один из создателей проекта Sukhoi Superjet 100 Михаил Погосян – его место занял Игорь Насенков, гендиректор «Технодинамики», владеющей более 50% акций завода. Погосян тогда остался в совете директоров, уточнял источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров.
Озар остается в должности советника генерального директора УЗГА, его опыт ценен и нужен предприятию, сказал «Ведомостям»источник, близкий к одному из акционеров компании.
Перед Озаром после назначения в УЗГА, вероятно, была поставлена задача максимально оптимизировать деятельность компании, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он ее реализовал, урезав некоторые активности едва ли не полностью. Так, буквально на прошлой неделе был уволен директор дивизиона «Беспилотная авиация» УЗГА Николай Долженков – ранее он был главным конструктором первого советского тактического БПЛА «Пчела», первого крупного постсоветского самолета – учебно-боевого Як-130 и первого серийного российского БПЛА большой продолжительности полета «Орион». По всей видимости, беспилотное направление УЗГА оптимизировано до нуля, рассуждает Федутинов, в связи с чем и работа самого Озара была исчерпана.
Доценко ранее курировал в УЗГА направление новой техники, а затем возглавлял дивизион «Двигатели», говорит источник «Ведомостей» на одном из авиастроительных предприятий. Весной 2026 г. он уже фигурировал как исполнительный директор холдинга – на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Основная производственная площадка УЗГА находится в Екатеринбурге.
Основной зоной ответственности Доценко была разработка двигателя ВК-800СМ, предназначенного для самолета «Байкал», уточняет собеседник. По его мнению, задачей Доценко на новом посту станет завершение сертификации и запуск серийного производства этого самолета.
Опыт Доценко в двигателестроении – неоспоримый плюс, но проблема «Байкала» не сводится к доводке ВК-800, указывает источник «Ведомостей» в одной из компаний отрасли. Все зависит от того, насколько его полномочия и поддержка акционеров позволят управлять системными рисками проекта, рассуждает он.
Эксперт по судебно-арбитражным спорам, адвокат Арутюн Саркисян допускает, что в случае с Доценко речь идет о попытке акционеров найти «своего топ-менеджера». По состоянию на осень прошлого года холдинг «Технодинамика» владел более 50% акций УЗГА. Холдинг принадлежит ГК «Динамика», в которой у предпринимателя Виктора Григорьева 75% минус 1 акция, а блокпакет (25% плюс 1 акция) – у «Ростеха»
ЛМС-901 «Байкал» – турбовинтовой девятиместный самолет для местных воздушных линий и авиационных работ. Изначально разработкой занимался СибНИА им. Чаплыгина, но в 2019 г. проект передали УЗГА.
В марте 2022 г. УЗГА заключил с Минпромторгом контракт на опытно-конструкторские работы на 3,5 млрд руб., а в апреле 2025 г. – контракт на доработку и ремоторизацию «Байкала» почти за 12 млрд руб. Среди прочего, американский двигатель General Electric из-за санкций заменили на российский ВК-800. Летные испытания самолета с российским двигателем начались в декабре 2025 г.
Всего на данный момент заключены контракты на поставку 60 «Байкалов», большая часть – для альянса «Аэрохимфлот». Сертификация самолета, скорее всего, завершится в 2027 г., говорил в апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.
Помимо «Байкала», УЗГА разрабатывает самолеты «Ладога», «Освей», военный УТС-800 и БПЛА «Альтиус». Предприятие имеет инженерные и производственные площадки в шести городах России. Представитель УЗГА отказался от комментариев. «Ведомости» направили вопросы в «Ростех».