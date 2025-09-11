Создатель SSJ100 Погосян покинул пост председателя совета директоров УЗГА

Создатель SSJ100 Погосян покинул пост председателя совета директоров УЗГАРанее на авиастроительном предприятии сменился и генеральный директор
Экс-гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом «Ведомостям» сообщил источник на одном из авиазаводов и подтвердил собеседник, близкий к одному из акционеров УЗГА. Место Погосяна занял генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Погосян остается в составе совета директоров УЗГА, уточнил один из источников.
О том, что Погосян, один из создателей проекта самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), возглавил совет директоров УЗГА, в январе 2025 г. сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Он в УЗГА курировал гражданские проекты и вопросы финансирования.
«Технодинамика», которой руководит новый председатель совета директоров УЗГА Насенков, владеет более 50% акций авиастроительного предприятия. «Технодинамика» принадлежит ГК «Динамика», в которой у предпринимателя Виктора Григорьева 75% минус 1 акция, а блокпакет (25% плюс 1 акция) – у «Ростеха». Насенков в 2000-х гг. работал в дочерних структурах «Камаза», в 2009–2015 гг. занимал пост первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»), с 2016 г. он возглавляет «Технодинамику».
УЗГА занимается разработкой и производством гражданских самолетов для местных авиалиний «Байкал», «Ладога» и «Освей», а также военного УТС-800 и БПЛА «Альтиус».
ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, который был разработан на замену устаревшему советскому Ан-2. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и предназначен для перевозки до девяти пассажиров и для авиационных работ. Запуск производства этих самолетов неоднократно переносился и сейчас назначен на 2026 г. Изначально планировалось использовать для них американский двигатель GE, но из-за санкций его заменили на российский ВК-800.
Весной 2025 г. УЗГА получил контракт за 12 млрд руб. на доработку и ремоторизацию самолета. А в начале сентября на ВЭФ-2025 УЗГА подписал соглашение на поставку четырем предприятиям альянса «Аэрохимфлот» 50 «Байкалов» в 2027–2031 гг.
9 сентября сменился и генеральный директор УЗГА, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Вместо выходца из «Технодинамики» Леонида Лузгина новым руководителем предприятия стал экс-гендиректор РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Игорь Озар. До «Энергии» он более 10 лет работал на разных руководящих должностях в авиаотрасли, включая ОКБ «Сухой» (сейчас – компания «Сухой», входит в ОАК). В 2015–2020 гг. Озар был вице-президентом по военной авиации в ОАК.
Представитель УЗГА отказался от комментариев. «Ведомости» направили вопросы в «Ростех».
Озар станет не первым высокопоставленным руководителем в УЗГА, имеющим связи с компанией «Сухой», указывает источник «Ведомостей» в одной из компаний отрасли. После прихода Погосяна на пост председателя совета директоров на УЗГА появилось несколько топ-менеджеров, имевших опыт работы в «Сухом», говорит собеседник. Таким образом, с назначением нового гендиректора корпоративная культура «Сухого» в УЗГА будет только закреплена, полагает он.
Назначение главы «Технодинамики» новым председателем совета директоров УЗГА подтверждает, что предприятие остается под влиянием этого холдинга, добавил источник. В июне 2025 г. УЗГА сменил и главного конструктора «Байкала» – вместо Вадима Демина, который курировал проект на протяжении 10 лет, на эту должность был назначен Александр Силин («Ведомости» писали об этом 27 июня).
Одновременная смена гендиректора и председателя совета директоров, вероятно, свидетельствует о намерении бенефициара получить полный операционный и финансовый контроль над активом, полагает руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» в «Некстонс СТП» Арутюн Саркисян. Этот шаг также позволяет учредителю обеспечить оперативный контроль исполнения принятых им решений, продолжает эксперт. Он не исключил, что кадровая ротация также связана с особым вниманием государства к гражданскому самолетостроению.