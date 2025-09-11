Создатель SSJ100 Погосян покинул пост председателя совета директоров УЗГА

ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, который был разработан на замену устаревшему советскому Ан-2. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и предназначен для перевозки до девяти пассажиров и для авиационных работ. Запуск производства этих самолетов неоднократно переносился и сейчас назначен на 2026 г. Изначально планировалось использовать для них американский двигатель GE, но из-за санкций его заменили на российский ВК-800.