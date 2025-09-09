Завод-разработчик самолета «Байкал» возглавил экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар

Завод-разработчик самолета «Байкал» возглавил экс-глава РКК «Энергия» Игорь ОзарВ июне УЗГА назначил нового главного конструктора
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который является разработчиком легкого многоцелевого самолета «Байкал», с 9 сентября возглавил бывший глава РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Игорь Озар. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
В июне «Ведомости» писали, что УЗГА назначил Александра Силина новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) «Байкал». Собеседник газеты не уточнил причины кадровой перестановки.
«Байкал» – один из самых неоднозначных проектов в российском авиапроме. Он был призван заменить советские Ан-2 на местных авиалиниях, в том числе на Дальнем Востоке. «Байкал» будет оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Изначально разработкой этого самолета занимался Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, но в 2019 г. проект был передан УЗГА.
В апреле 2025 г. УЗГА заключил контракт с Минпромторгом на ремоторизацию «Байкала» с отечественными двигателем и винтом. Стоимость доработки проекта составит почти 12 млрд руб. Сертификация самолета с отечественными агрегатами ожидается до конца 2026 г. Работа над проектом продолжается с учетом ранее полученных замечаний, подтверждал Минпромторг.
Гендиректор УЗГА Леонид Лузгин говорил в интервью «Ведомостям» в конце мая 2025 г., что в январе – апреле была проведена доработка самолета и его летные испытания с привлечением специалистов ряда НИИ, чтобы подтвердить устранение замечаний. По словам топ-менеджера, УЗГА уже изготовил три опытных образца «Байкала», два из них летные и еще один для статических испытаний. Самолеты переданы на доработку для установки на них отечественного двигателя ВК-800СМ и винта, уточнял он.
Озар родился 26 сентября 1961 г. в Москве. В 1984 г. окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе (сейчас – Государственный университет управления) по специальности «инженер-экономист по организации управления производством». После окончания вуза работал инженером на Московском шинном заводе. Затем его назначили начальником планово-экономического отдела этого предприятия, а с 1992 г. по 1998 г. являлся финансовым директором завода. В 1998-1999 г. служил заместителем генерального директора «Шинного холдинга» компании «Амтел» (Москва).
В 1999 г. Озара назначили заместителем генерального директора по экономике и финансам – финансовым директором «ОКБ Сухого» (сейчас – «Компания "Сухой"», входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). С 2002 г. являлся заместителем гендиректора по корпоративным финансам, затем первым заместителем гендиректора по экономике и финансам. С 2007 г. занимал должность исполнительного директора «Компании "Сухой"». 30 июня 2011 г. совет директоров компании назначил Озара гендиректором предприятия.
С 2016 г. являлся вице-президентом ОАК по военной авиации. С 27 марта по 14 мая 2020 г. Озар занимал пост советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2020 г. его назначили врио гендиректора РКК «Энергия». В том же году его избрали гендиректором предприятия. Этот пост Озар покинул 18 апреля 2025 г.