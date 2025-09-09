Завод-разработчик самолета «Байкал» возглавил экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар

Гендиректор УЗГА Леонид Лузгин говорил в интервью «Ведомостям» в конце мая 2025 г., что в январе – апреле была проведена доработка самолета и его летные испытания с привлечением специалистов ряда НИИ, чтобы подтвердить устранение замечаний. По словам топ-менеджера, УЗГА уже изготовил три опытных образца «Байкала», два из них летные и еще один для статических испытаний. Самолеты переданы на доработку для установки на них отечественного двигателя ВК-800СМ и винта, уточнял он.