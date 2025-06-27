УЗГА сменил главного конструктора самолета «Байкал»Это один из проблемных проектов авиапрома, но поставки этих воздушных судов должны начаться уже в 2026 году
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) назначил Александра Силина новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) «Байкал». Об этом «Ведомостям» сообщил источник на одном из авиационных предприятий и подтвердил собеседник, знакомый с ходом реализации проекта. Ранее главным конструктором «Байкала» был Вадим Демин. «Ведомости» направили вопросы на УЗГА и в Минпромторг.
Источник «Ведомостей» на авиапредприятии характеризует Силина как «талантливого инженера из команды УЗГА», которая работает над проектом «Байкала». Демин, по его словам, опытный авиаконструктор и вел «Байкал» с момента его запуска. Причины кадровой перестановки собеседнику не известны. Предыдущую должность нового главного конструктора источники «Ведомостей» не назвали.