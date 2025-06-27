УЗГА сменил главного конструктора самолета «Байкал»

Источник «Ведомостей» на авиапредприятии характеризует Силина как «талантливого инженера из команды УЗГА», которая работает над проектом «Байкала». Демин, по его словам, опытный авиаконструктор и вел «Байкал» с момента его запуска. Причины кадровой перестановки собеседнику не известны. Предыдущую должность нового главного конструктора источники «Ведомостей» не назвали.