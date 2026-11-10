ФПК сообщила о задержках 10 поездов из-за остановки движения под Архангельском
После обрушения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области задержаны 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Задержаны поезда № 310 Адлер – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 376 Москва – Воркута, № 42 Москва – Воркута, № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург.
Сейчас перевозка пассажиров через участок организована автотранспортом. Пассажиры, чьи поезда задержаны более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием, заявили в ФПК.
10 ноября на перегоне Черемуха – Виледь Северной железной дороги в Архангельской области произошло обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства обрушения пока неизвестны.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в правительстве региона создан оперштаб, который координирует работу по устранению последствий ЧП, на место выехал министр транспорта региона. Власти совместно с РЖД подбирают наземный транспорт для перевозки пассажиров.