РКК допустил использование эмблемы красного креста РПЦ

В РКК, отвечая на запрос «Ведомостей», отметили, что речь идет об официальной эмблеме Красного Креста – конкретном знаке гуманитарной и медицинской службы, порядок применения которого имеет многолетнюю историю и описан в ГОСТ 19715-74 и Женевских конвенциях 1949 г. Согласно ГОСТ, эмблема – это равносторонний крест красного цвета с четко определенным соотношением длины и ширины элементов, размещенный на белом поле и обычно имеющий границу того же цвета, что и крест.