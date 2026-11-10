РКК допустил использование эмблемы красного креста РПЦ

РКК допустил использование эмблемы красного креста РПЦРанее церковь призвала лишить организацию монополии на «религиозный символ»
Возможность использования эмблемы Красного Креста организациями, связанными с Русской православной церковью (РПЦ), не вызывает сомнений, сообщили «Ведомостям» в Российском Красном Кресте (РКК). На данный момент обсуждается исключительно юридическая форма закрепления этого права для РПЦ, пояснили там.
Как уточнили в организации, РКК начал прорабатывать этот вопрос с правовым управлением РПЦ еще до вступления постановления правительства Российской Федерации № 559 в силу.
Согласно документу, в мирное время эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца могут использоваться медицинскими организациями, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Эмблемы также могут использоваться для обозначения самих организаций и их транспортных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации.
Кроме того, использовать эмблемы могут военно-медицинские подразделения Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов, а также медицинские организации и подразделения правоохранительных органов РФ. Для иных организаций, включая, например, аптечные сети и волонтерские объединения, использование символики Красного Креста и Красного Полумесяца допускается только при наличии письменного разрешения РКК.
В РКК, отвечая на запрос «Ведомостей», отметили, что речь идет об официальной эмблеме Красного Креста – конкретном знаке гуманитарной и медицинской службы, порядок применения которого имеет многолетнюю историю и описан в ГОСТ 19715-74 и Женевских конвенциях 1949 г. Согласно ГОСТ, эмблема – это равносторонний крест красного цвета с четко определенным соотношением длины и ширины элементов, размещенный на белом поле и обычно имеющий границу того же цвета, что и крест.
«Коммерсантъ» 6 ноября писал, что руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега) предложила Межрелигиозному совету России обратиться в правительство с просьбой лишить РКК исключительного права на использование эмблемы организации. По ее словам, «ни одно физическое или юридическое лицо не может монополизировать право на использование религиозной символики, тем более если речь идет о кресте или полумесяце». Как заявила игумения, новые правила, прописанные в постановлении правительства, касаются даже таких случаев, как использование красного креста на одежде сестер милосердия.