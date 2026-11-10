Суд оштрафовал политолога Пивоварова за нарушение закона об иноагентах
Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал политолога и историка Юрия Пивоварова
Пивоварова признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иноагентом обязательных сведений, а также за предоставление неполной или искаженной информации.
Пивоваров – доктор политических наук, академик РАН. С 1998 по 2015 г. он возглавлял Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, после чего занимал должность его научного руководителя.
В мае 2025 г. Минюст включил Пивоварова в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что политолог распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против спецоперации.
28 июня 2026 г. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Пивоварова к семи годам колонии по делу о растрате средств ИНИОН РАН. Ему также назначили штраф в размере 750 000 руб. По версии следствия, бывший руководитель института фиктивно трудоустроил двух сотрудников, причинив ущерб на 1,5 млн руб. Пивоваров покинул Россию в 2022 г.