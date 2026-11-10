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Суд оштрафовал политолога Пивоварова за нарушение закона об иноагентах

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал политолога и историка Юрия Пивоварова (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Соответствующее постановление вынесено 9 ноября 2026 г., сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Пивоварова признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иноагентом обязательных сведений, а также за предоставление неполной или искаженной информации.

Пивоваров – доктор политических наук, академик РАН. С 1998 по 2015 г. он возглавлял Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, после чего занимал должность его научного руководителя.

В мае 2025 г. Минюст включил Пивоварова в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что политолог распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против спецоперации.

28 июня 2026 г. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Пивоварова к семи годам колонии по делу о растрате средств ИНИОН РАН. Ему также назначили штраф в размере 750 000 руб. По версии следствия, бывший руководитель института фиктивно трудоустроил двух сотрудников, причинив ущерб на 1,5 млн руб. Пивоваров покинул Россию в 2022 г.

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