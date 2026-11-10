Суд оштрафовал политолога Пивоварова за нарушение закона об иноагентах

28 июня 2026 г. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Пивоварова к семи годам колонии по делу о растрате средств ИНИОН РАН. Ему также назначили штраф в размере 750 000 руб. По версии следствия, бывший руководитель института фиктивно трудоустроил двух сотрудников, причинив ущерб на 1,5 млн руб. Пивоваров покинул Россию в 2022 г.