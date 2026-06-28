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Главная / Общество /

Экс-главу ИНИОН РАН Пивоварова заочно осудили на семь лет колонии

Ведомости

Бывший научный руководитель Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров (считается иноагентом) заочно приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

Суд также назначил Пивоварову штраф в размере 750 000 руб.

Бывшего академика признали виновным в растрате. По версии следствия, Пивоваров фиктивно оформил на работу двух сотрудников. Люди числились в штате, получали зарплату, но фактически трудовые обязанности не исполняли. Причиненный институту ущерб оценили в 1,5 млн руб. Пивоваров покинул Россию в 2022 г.

Министерство юстиции России включило Пивоварова в реестр иностранных агентов в мае 2025 г. Утверждается, что Пивоваров распространял недостоверную информацию о российской власти и Вооруженных силах РФ и выступал против спецоперации.

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