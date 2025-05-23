Минюст внес в реестр иноагентов политолога Пивоварова

Минюст внес в реестр иноагентов политолога ПивовароваВ перечень также вошли правозащитник Рачинский и журналист Суханов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога и историка Юрия Пивоварова, председателя правления международного общества «Мемориал»
Утверждается, что Пивоваров распространял недостоверную информацию о российской власти и Вооруженных силах РФ и выступал против спецоперации. Он принимал участие в создании материалов иноагентов в качестве респондента на их площадках. Политолог также взаимодействует с организациями, деятельность которых признана нежелательной в России. Пивоваров является бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН). Он проживает за пределами России.
Рачинский, по заявлению Минюста, делился недостоверными данными о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике и был против спецоперации. Он привлекался к распространению сообщений иностранных агентов и созданию материалов иностранных и международных организаций, чья деятельность считается нежелательной в РФ.
Суханов распространял недостоверную информацию о политике российского руководства, выступал против спецоперации и негативно высказывался в отношении граждан России. Он сотрудничает с иностранной организацией, говорится в материале ведомства.
По информации Минюста, Смирнов сообщал недостоверные данные о решениях публичной власти России и высказался против спецоперации на Украине. Он участвовал в распространении материалов иноагентов и в создании сообщений иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Поэт также принял участие в сборе средств в поддержку вооруженных сил Украины.
Королев распространял недостоверные сведения о политике органов российской власти и ВС РФ, выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов иностранного агента, утверждает ведомство.
Слабых привлекался к созданию материалов иноагентов и иностранных организаций, деятельность которых в РФ признана нежелательной. Он распространял недостоверные данные о проводимой органами российского руководства политике и выступал против спецоперации. Юрист взаимодействует с иностранными организациями и проживает за пределами России.
Некрасов принимал участие в распространении сообщений иностранных агентов и создании материалов международных организаций, чья деятельность считается нежелательной на территории РФ. Кроме того, он сообщал недостоверные данные о решениях публичной власти и взаимодействует с лицами, внесенными в реестр иноагентов. Экономист проживает за пределами России. Он является бывшим сотрудником экспертного управления администрации президента РФ (2008-2010) и экс-заместителем начальника аналитического управления ФНС (2010-2011).
В России статус иноагента существует с 2012 г. Его получение влечет за собой утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных счетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента на обязательный специальный рублевый счет.
19 мая председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что комиссия предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше, чем те, что действуют в настоящий момент.