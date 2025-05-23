Минюст внес в реестр иноагентов политолога Пивоварова

Утверждается, что Пивоваров распространял недостоверную информацию о российской власти и Вооруженных силах РФ и выступал против спецоперации. Он принимал участие в создании материалов иноагентов в качестве респондента на их площадках. Политолог также взаимодействует с организациями, деятельность которых признана нежелательной в России. Пивоваров является бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН). Он проживает за пределами России.