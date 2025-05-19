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Пискарев: профильная комиссия Госдумы предлагает ужесточить санкции к иноагентам

Ведомости

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иноагентам выше, чем те, что действуют сейчас, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Так он прокомментировал сообщение Минюста России о необходимости совершенствования законодательства об иноагентах.

По словам депутата, законодательство России «весьма лояльно» относится к лицам, признанным иноагентами. Ссылаясь на практику применения уже существующих санкций, Пискарев отметил, что они пока «не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона».

В публикации также подчеркнуто, что в США, Австралии и Великобритании (согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам «О схеме транспарентности иностранного влияния» 2018 г. и «О национальной безопасности» 2023 г. соответственно) к иностранным агентам применяются такой вид наказания, как лишение свободы на срок до 10 лет. В России за несоблюдение обязанностей санкции в случае несоблюдения обязанностей лица с таким статусом «значительно меньше», говорится в сообщении.

19 мая стало известно, что новые поправки могут быть внесены в Конституцию РФ. Об их неизбежности заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. По его мнению, эти поправки могут быть более существенными, чем те, что были внесены пять лет назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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