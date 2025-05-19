Пискарев: профильная комиссия Госдумы предлагает ужесточить санкции к иноагентам

В публикации также подчеркнуто, что в США, Австралии и Великобритании (согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам «О схеме транспарентности иностранного влияния» 2018 г. и «О национальной безопасности» 2023 г. соответственно) к иностранным агентам применяются такой вид наказания, как лишение свободы на срок до 10 лет. В России за несоблюдение обязанностей санкции в случае несоблюдения обязанностей лица с таким статусом «значительно меньше», говорится в сообщении.