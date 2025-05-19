Пискарев: профильная комиссия Госдумы предлагает ужесточить санкции к иноагентам
Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иноагентам выше, чем те, что действуют сейчас, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Так он прокомментировал сообщение Минюста России о необходимости совершенствования законодательства об иноагентах.
По словам депутата, законодательство России «весьма лояльно» относится к лицам, признанным иноагентами. Ссылаясь на практику применения уже существующих санкций, Пискарев отметил, что они пока «не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона».
В публикации также подчеркнуто, что в США, Австралии и Великобритании (согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам «О схеме транспарентности иностранного влияния» 2018 г. и «О национальной безопасности» 2023 г. соответственно) к иностранным агентам применяются такой вид наказания, как лишение свободы на срок до 10 лет. В России за несоблюдение обязанностей санкции в случае несоблюдения обязанностей лица с таким статусом «значительно меньше», говорится в сообщении.
19 мая стало известно, что новые поправки могут быть внесены в Конституцию РФ. Об их неизбежности заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. По его мнению, эти поправки могут быть более существенными, чем те, что были внесены пять лет назад.