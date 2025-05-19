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Зампред Госдумы Толстой: Конституцию России ожидают существенные изменения

Ведомости

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. Об этом он сообщил на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).

По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако Толстой считает, что эти изменения не последние.

«Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», – сказал Толстой (цитата по «РИА Новости»).

Толстой также отметил, что законодательство должно развиваться в соответствии с запросами общества, отвечая на вызовы времени.

12 декабря 2023 г. исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Президент Владимир Путин комментировал, что Основной закон страны успешно выполняет свою функцию, стабилизируя государство и защищая права граждан. По его словам, Конституция сыграла важную роль в сохранении целостности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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