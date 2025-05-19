Зампред Госдумы Толстой: Конституцию России ожидают существенные изменения
Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. Об этом он сообщил на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).
По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако Толстой считает, что эти изменения не последние.
«Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», – сказал Толстой (цитата по «РИА Новости»).
Толстой также отметил, что законодательство должно развиваться в соответствии с запросами общества, отвечая на вызовы времени.
12 декабря 2023 г. исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Президент Владимир Путин комментировал, что Основной закон страны успешно выполняет свою функцию, стабилизируя государство и защищая права граждан. По его словам, Конституция сыграла важную роль в сохранении целостности России.