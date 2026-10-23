Маск обвинил украинскую власть в обогащении за счет финансовой помощи
Украинские элиты разбогатели за счет финансовой помощи, поступающей на Украину, в то время как детей обычных людей они отправляют погибать в окопах. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
«В чем на самом деле дело на Украине, так это в огромной разнице в стимулах [продолжать конфликт] между элитами и народом. Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих на Украину, в то время как дети вторых мобилизуются, чтобы умирать в окопах», – говорится в сообщении.
Маск добавил, что часть денег американских налогоплательщиков «возвращается через несколько прачечных машин» для того, чтобы финансировать политические кампании в США. По словам Маска, это может объяснить, «почему некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке».
18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что точно не знает, кто из Белого дома стоял за таким решением.
21 октября газета The Wall Street Journal писала, что Маск принял решение ограничить работу спутниковой системы военной связи Starshield на Украине самостоятельно и не поставил Трампа в известность. Ограничения вызвали обеспокоенность в Киеве и неразбериху в Белом доме.
22 октября Трамп заявил, что ограничения на работу Starshield на Украине сняли. На вопрос, говорил ли Трамп с Маском по этому поводу, американский лидер отказался отвечать.