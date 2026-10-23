Маск обвинил украинскую власть в обогащении за счет финансовой помощи

«В чем на самом деле дело на Украине, так это в огромной разнице в стимулах [продолжать конфликт] между элитами и народом. Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих на Украину, в то время как дети вторых мобилизуются, чтобы умирать в окопах», – говорится в сообщении.