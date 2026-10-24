Посол Индии рассказал о подготовке визита Моди в Россию

«Предыдущий саммит состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда президент [России Владимир] Путин пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2026 г. Мы работаем над определением дат, и, как только будет достигнута предварительная договоренность, мы, разумеется, объявим об этом», – сказал он (цитата по ТАСС).