Посол Индии рассказал о подготовке визита Моди в Россию
Москва и Нью-Дели работают над подготовкой визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм» заявил посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Предыдущий саммит состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда президент [России Владимир] Путин пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2026 г. Мы работаем над определением дат, и, как только будет достигнута предварительная договоренность, мы, разумеется, объявим об этом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кумар добавил, что контакты будут продолжены в ближайшие недели. Также индийская сторона подготовит документы, которые могут быть подписаны по итогам саммита.
В прошлый раз Путин и Моди встречались 11 сентября на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры обсуждали ситуацию на Украине. Также политики посетили международную промышленную выставку «Иннопром. Индия». Выставку организовали Минпромторг России и министерство торговли и промышленности Индии.
11 сентября «РИА Новости» сообщили, что Моди прилетит в Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите по приглашению Путина.