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Ушаков: Путин и Моди обсуждали украинский конфликт

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждали украинский вопрос в ходе переговоров в Нью-Дели, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно обсуждался», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»)

11 сентября российский и индийский лидеры встретились на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. До этого Путин и Моди посетили выставку «ИННОПРОМ. Индия». Также глава России пригласил индийского коллегу принять участие в 24-м ежегодном российско-индийском саммите.

31 августа Путин и Моди также провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда российский лидер отметил, что страна движется в направлении урегулирования украинского кризиса. Моди, в свою очередь, призвал решать все проблемы мирными средствами.

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но решение этого вопроса зависит от киевских властей. 10 сентября он сказал, что, когда вопрос будет обсуждаться предметно, в качестве места проведения нового раунда мирных переговоров будет рассматриваться Абу-Даби.

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