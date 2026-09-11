Ушаков: Путин и Моди обсуждали украинский конфликт

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но решение этого вопроса зависит от киевских властей. 10 сентября он сказал, что, когда вопрос будет обсуждаться предметно, в качестве места проведения нового раунда мирных переговоров будет рассматриваться Абу-Даби.