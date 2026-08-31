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Путин: Россия движется к завершению конфликта на Украине

Моди призвал двигаться к мирному завершению военного противостояния
Ксения Наумчик

Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Моди в ходе беседы затронул тему ситуации на Украине. По его словам, все проблемы необходимо решать мирными средствами, и он призвал двигаться в этом направлении. Индийский премьер также предложил обсудить соответствующие вопросы и также поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил Моди и сказал, что «мы по этому пути и двигаемся».

Песков: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет

Политика / Международные новости

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также сказал, что в Москве по-прежнему ждут президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Представитель Кремля напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинским лидером в Москве. По словам Пескова, если Зеленский действительно хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу.

30 августа пресс-секретарь допустил проведение саммита с участием президентов РФ, Украины и США, но только для фиксации договоренностей. Тогда Песков вновь повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.

Axios писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России, США и Украины. The New York Times писала, что Рэтклифф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.

28 августа в Кремле констатировали, что российско-украинские переговоры находятся на паузе. 27 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил о возможности проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной в сентябре.

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