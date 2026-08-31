Путин: Россия движется к завершению конфликта на Украине

Моди в ходе беседы затронул тему ситуации на Украине. По его словам, все проблемы необходимо решать мирными средствами, и он призвал двигаться в этом направлении. Индийский премьер также предложил обсудить соответствующие вопросы и также поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.