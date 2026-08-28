В Кремле заявили, что переговоры по Украине находятся на паузе

В Кремле заявили, что переговоры по Украине находятся на паузеПубликации западных СМИ об эскалации со стороны России Песков назвал «страшилками»
Переговорный процесс с Украиной находится на паузе, новых идей в этом контексте нет. Об этом на вопрос «Ведомостей» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что украинская сторона знает требования России по урегулированию конфликта. По словам Пескова, Украина не хочет обсуждать данный вопрос мирным путем.
Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта со стороны РФ, представитель Кремля назвал это «страшилками, которые публикуются в западных СМИ».
Он также сообщил, что удары по Киеву систематически продолжаются. «Целенаправленно мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как они делают», – уточнил пресс-секретарь.
27 августа Песков в комментарии Bloomberg уже говорил, что Россия не нуждается в эскалации конфликта с Украиной, поскольку российские войска продолжают продвижение.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, Зеленский пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США.