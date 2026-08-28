В Кремле заявили, что переговоры по Украине находятся на паузе

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, Зеленский пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США.