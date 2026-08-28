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Главная / Политика /

В Кремле заявили, что переговоры по Украине находятся на паузе

Публикации западных СМИ об эскалации со стороны России Песков назвал «страшилками»
Ксения Наумчик
Елена Мухаметшина

Переговорный процесс с Украиной находится на паузе, новых идей в этом контексте нет. Об этом на вопрос «Ведомостей» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что украинская сторона знает требования России по урегулированию конфликта. По словам Пескова, Украина не хочет обсуждать данный вопрос мирным путем.

Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта со стороны РФ, представитель Кремля назвал это «страшилками, которые публикуются в западных СМИ».

Он также сообщил, что удары по Киеву систематически продолжаются. «Целенаправленно мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как они делают», – уточнил пресс-секретарь.

27 августа Песков в комментарии Bloomberg уже говорил, что Россия не нуждается в эскалации конфликта с Украиной, поскольку российские войска продолжают продвижение.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США. Песков тогда сказал, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, Зеленский пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США.

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