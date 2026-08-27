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Главная / Политика /

Песков: Россия не нуждается в военной эскалации

Ксения Наумчик

Россия не нуждается в эскалации конфликта с Украиной, поскольку российские войска продолжают продвижение. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Bloomberg.

«Она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

27 августа начальник Генштаба ВС России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. В ходе работы Герасимов отметил, что российские войска неснижающимися темпами ведут наступление на всех направлениях.

26 августа подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Писаревка в Сумской области. Село Неженка Запорожской области перешло под контроль подразделений «Востока».

25 августа взято под контроль село Анновка в ДНР. В Минобороны уточнили, что установление контроля над Анновкой повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений в районе южных подступов к Доброполью. Российские военные получили дополнительные возможности для развития наступления.

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