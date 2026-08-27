Песков: Россия не нуждается в военной эскалации
Россия не нуждается в эскалации конфликта с Украиной, поскольку российские войска продолжают продвижение. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Bloomberg.
«Она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
27 августа начальник Генштаба ВС России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. В ходе работы Герасимов отметил, что российские войска неснижающимися темпами ведут наступление на всех направлениях.
26 августа подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Писаревка в Сумской области. Село Неженка Запорожской области перешло под контроль подразделений «Востока».
25 августа взято под контроль село Анновка в ДНР. В Минобороны уточнили, что установление контроля над Анновкой повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений в районе южных подступов к Доброполью. Российские военные получили дополнительные возможности для развития наступления.