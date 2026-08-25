Российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Взятие села стало результатом активных действий группировки войск «Центр».
В Минобороны уточнили, что установление контроля над Анновкой повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений в районе южных подступов к Доброполью. Российские военные получили дополнительные возможности для развития наступления.
24 августа подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Долинку в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» освободили Кучеров Яр в ДНР. Перше Травня перешел под контроль российских войск после действий группировки «Север».
По данным Минобороны, за неделю группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. Группа «Юг» заняла населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в ДНР. «Центр» – Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. «Восток» – Рыбальское, Новосолошино и Зеленое в Запорожской области. За неделю также поражены два патрульных катера и 12 морских судов, действующих в интересах Украины.