Российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР

По данным Минобороны, за неделю группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. Группа «Юг» заняла населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в ДНР. «Центр» – Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. «Восток» – Рыбальское, Новосолошино и Зеленое в Запорожской области. За неделю также поражены два патрульных катера и 12 морских судов, действующих в интересах Украины.