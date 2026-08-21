Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,355+0,24%KLVZ1,868+0,97%ARSA6,56+0,92%IMOEX2 126,19+0,22%RTSI803,55+0,22%RGBI113,56-0,16%RGBITR768,47-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За неделю армия России установила контроль над восьмью населенными пунктами

Ведомости

Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в ДНР, три в Запорожской области и один в Харьковской, сообщили в Минобороны.

Группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. Группа «Юг» освободила населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в ДНР. «Центр» – Андреевская Община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. «Восток» – Рыбальское, Новосолошино и Зеленое в Запорожской области.

За неделю также поражены два патрульных катера и 12 морских судов, действующих в интересах Украины.

В Министерстве обороны также сообщили, что с 15 по 21 августа ВС РФ нанесли один массированный и девять групповых ударов беспилотниками  большой дальности. За неделю российская армия поразила предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

20 августа российская армия поразила два сухогруза, которые перевозили боеприпасы и военное имущество, и резервуар с ГСМ.

21 августа ВС РФ уничтожили склады с вооружением, техникой и имуществом армии Украины в порту Рени.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её