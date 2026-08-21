За неделю армия России установила контроль над восьмью населенными пунктами

В Министерстве обороны также сообщили, что с 15 по 21 августа ВС РФ нанесли один массированный и девять групповых ударов беспилотниками большой дальности. За неделю российская армия поразила предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».