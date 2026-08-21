За неделю армия России установила контроль над восьмью населенными пунктами
Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в ДНР, три в Запорожской области и один в Харьковской, сообщили в Минобороны.
Группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. Группа «Юг» освободила населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в ДНР. «Центр» – Андреевская Община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. «Восток» – Рыбальское, Новосолошино и Зеленое в Запорожской области.
За неделю также поражены два патрульных катера и 12 морских судов, действующих в интересах Украины.
В Министерстве обороны также сообщили, что с 15 по 21 августа ВС РФ нанесли один массированный и девять групповых ударов беспилотниками большой дальности. За неделю российская армия поразила предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
20 августа российская армия поразила два сухогруза, которые перевозили боеприпасы и военное имущество, и резервуар с ГСМ.
21 августа ВС РФ уничтожили склады с вооружением, техникой и имуществом армии Украины в порту Рени.