Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP83,42-1,7%CNY Бирж.12,317-0,91%IMOEX2 123,3-2,26%RTSI802,45-0,18%RGBI113,74+0,26%RGBITR769,4+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ поразили два сухогруза в порту Черноморск

Ведомости

Вооруженные силы России поразили два морских сухогруза ВСУ и резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары в течение дня были нанесены с применением беспилотников.

В Минобороны утверждают, что на двух сухогрузах находились боеприпасы и военное имущество, предназначенные для украинских войск. Резервуар с ГСМ также использовался в интересах ВСУ.

Российские военные в течение ночи 20 августа нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и инфраструктуры Украины. В Киеве были поражено предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

19 августа ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь