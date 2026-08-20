ВС РФ поразили два сухогруза в порту Черноморск

19 августа ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ.