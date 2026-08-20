ВС РФ поразили два сухогруза в порту Черноморск
Вооруженные силы России поразили два морских сухогруза ВСУ и резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары в течение дня были нанесены с применением беспилотников.
В Минобороны утверждают, что на двух сухогрузах находились боеприпасы и военное имущество, предназначенные для украинских войск. Резервуар с ГСМ также использовался в интересах ВСУ.
Российские военные в течение ночи 20 августа нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и инфраструктуры Украины. В Киеве были поражено предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».
19 августа ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ.