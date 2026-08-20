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Российские военные ударили по объектам ВПК на Украине

Ксения Наумчик

Российские военные в течение ночи нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, применялись высокоточные средства поражения наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники большой дальности.

В Киеве были поражено предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

Поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где производились компоненты для беспилотников, выполнялась крупноузловая сборка аппаратов самолетного типа и осуществлялось их хранение. Под удар также попало сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов» и склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА типа «Баба-Яга».

В Киевской области были поражены транспортно-логистический центр Мартусовка компании «Замлер групп», связанный с хранением и распределением товаров двойного назначения, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах. В ведомстве уточнили, что на складе могло находиться до 8000 куб. м топлива для ВСУ.

19 августа ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ. 18 августа армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для ВСУ.

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