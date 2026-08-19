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Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу ВСУ в Черноморске

Ведомости

В течение дня Вооруженные силы РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ.

18 августа армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для ВСУ.

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