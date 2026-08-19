Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу ВСУ в Черноморске
В течение дня Вооруженные силы РФ поразили сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов. На борту сухогруза находились вооружение и боеприпасы, предназначенные для вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с военным имуществом для нужд ВСУ.
18 августа армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для ВСУ.