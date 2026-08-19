ВС России взяли под контроль Водянское в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Водянское заняли подразделения группировки войск «Центр». Минобороны также сообщило, что за минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий составили около 1420 военнослужащих.
18 августа российское военное ведомство сообщало о переходе под контроль ВС РФ Ореховатки и Красноподолья в ДНР. Ореховатку заняли подразделения «Южной» группировки войск, Красноподолье – бойцы группировки «Центр».