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Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Водянское в ДНР

Елена Вострикова

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Водянское заняли подразделения группировки войск «Центр». Минобороны также сообщило, что за минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий составили около 1420 военнослужащих.

18 августа российское военное ведомство сообщало о переходе под контроль ВС РФ Ореховатки и Красноподолья в ДНР. Ореховатку заняли подразделения «Южной» группировки войск, Красноподолье – бойцы группировки «Центр».

17 августа под контроль российских войск перешел населенный пункт Андреевская Община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. 16 августа ведомство сообщило о взятии под контроль Кудиевки в Харьковской области и Першомарьевки в ДНР.

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