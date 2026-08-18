ВС России взяли под контроль Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, Ореховатку заняли подразделения «Южной» группировки войск, Красноподолье – военнослужащие группировки «Центр».
17 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск Андреевской Общины в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Первый населенный пункт заняли подразделения группировки «Центр», второй – военнослужащие группировки «Восток».
16 августа российские военные взяли под контроль Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР. По данным Минобороны, Кудиевку заняли подразделения группировки «Север», Першомарьевку – военнослужащие «Южной» группировки.
Днем ранее ведомство сообщило о переходе под контроль ВС РФ Рыбальского в Запорожской области, 14 августа – Новониколаевки в ДНР, 13 августа – Петровки в ДНР, а 12 августа – Водяного в Харьковской области.