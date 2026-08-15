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ВС РФ взяли под контроль Рыбальское в Запорожье

Ведомости

Армия России установила контроль над селом Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Село взято подразделениями группировки войск «Восток».

14 августа подразделения «Центра» установили контроль над Новониколаевкой в ДНР. 13 августа к российской армии перешло село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.

11 августа ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое Поле в Запорожской области.

Группировка «Восток» летом установила контроль над 19 населенными пунктами в зоне спецоперации.

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