ВС РФ взяли под контроль Рыбальское в Запорожье
Армия России установила контроль над селом Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Село взято подразделениями группировки войск «Восток».
14 августа подразделения «Центра» установили контроль над Новониколаевкой в ДНР. 13 августа к российской армии перешло село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.
11 августа ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое Поле в Запорожской области.
Группировка «Восток» летом установила контроль над 19 населенными пунктами в зоне спецоперации.