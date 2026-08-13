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Армия России взяла Петровку в ДНР

Ведомости

Российская армия взяла под контроль село Петровку в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Населенный пункт брали бойцы подразделения группировки войск «Центр», уточнило оборонное ведомство.

12 августа подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Водяное в Харьковской области.

11 августа российская армия взяла под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое Поле в Запорожской области. 10 августа под контроль российских военных перешли села Васютинское и Торецкое в ДНР.

8 августа российские войска установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области, 7 августа – над Анискино в том же регионе. Обе операции провели подразделения группировки войск «Север».

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