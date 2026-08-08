Армия России установила контроль над Ивановкой в Харьковской области

5 августа ВС РФ установили контроль над Рыжевкой в Сумской области и Зарницей в Запорожской области. 4 августа под контроль ВС РФ перешло село Бакшеевка в Харьковской области, 3 августа там же были заняты Белый Колодезь и Устиновка. А 1 августа ВС РФ установили контроль над селом Любицкое в Запорожской области.