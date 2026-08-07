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Армия России установила контроль над селом Анискино в Харьковской области

Ведомости

Российские войска установили контроль над селом Анискино в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее, 5 августа, стало известно, что ВС РФ установили контроль над Рыжевкой в Сумской области и Зарницей в Запорожской области. Рыжевка перешла под контроль благодаря действиям группировки войск «Север», а Зарницу освободили подразделения в составе группировки «Восток».

4 августа российское военное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ взято село Бакшеевка в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».

3 августа российские войска взяли под контроль населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. 1 августа ВС РФ заняли село Любицкое в Запорожской области.

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