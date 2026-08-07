Армия России установила контроль над селом Анискино в Харьковской области

Ранее, 5 августа, стало известно, что ВС РФ установили контроль над Рыжевкой в Сумской области и Зарницей в Запорожской области. Рыжевка перешла под контроль благодаря действиям группировки войск «Север», а Зарницу освободили подразделения в составе группировки «Восток».