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Главная / Политика /

Российская армия взяла село Любицкое в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Любицкое в Запорожской области, сообщило министерство обороны в Мах.

Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», отметило оборонное ведомство.

31 июля ВС РФ заняли поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Веровку взяли подразделения группировки войск «Север», а Стенки – «Южной» группировки.

28 июля «Центр» установил контроль над селом Красный Кут в ДНР. 27 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ заняли село Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области.

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