Российская армия взяла село Любицкое в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Любицкое в Запорожской области, сообщило министерство обороны в Мах.
Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», отметило оборонное ведомство.
31 июля ВС РФ заняли поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Веровку взяли подразделения группировки войск «Север», а Стенки – «Южной» группировки.
28 июля «Центр» установил контроль над селом Красный Кут в ДНР. 27 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ заняли село Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области.