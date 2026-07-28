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Главная / Политика /

Войска России взяли под контроль село Красный Кут в ДНР

Ведомости

Армия России установила контроль над населенным пунктом Красный Кут Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

К Вооруженным силам (ВС) России село перешло благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

27 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ взяли под контроль село Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области. 26 июля было освобождено село Шевченко в ДНР, а 22 июля российская армия взяла под контроль село Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской.

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