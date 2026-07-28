Войска России взяли под контроль село Красный Кут в ДНР
Армия России установила контроль над населенным пунктом Красный Кут Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
К Вооруженным силам (ВС) России село перешло благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».
27 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ взяли под контроль село Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области. 26 июля было освобождено село Шевченко в ДНР, а 22 июля российская армия взяла под контроль село Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской.