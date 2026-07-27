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Войска России взяли под контроль села Коммунаровка и Торское

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Торское в Донецкой народной республике (ДНР) и село Коммунаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Торское было взято в результате действий группировки войск «Центр». Она также нанесла удар по вооруженным силам Украины в районах населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области, а также в Доброполье, Рубежном, Новотроицком, Сергеевке, Светлом и Новониколаевке в ДНР.

Группировка войск «Восток» взяла под контроль Коммунаровку. Также удар по украинским военным был нанесен в районах Письменного, Великомихайловки Днепропетровской области и Новосолошина, Зарницы, Долинки, Широкого и Никольского в Запорожской области.

26 июля подразделения группировки войск «Центр» установили контроль в населенном пункте Шевченко в ДНР. 22 июля российская армия взяла под контроль село Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской. Артельное перешло к ВС РФ благодаря работе подразделений «Севера». Благодатное взяли подразделения «Востока».

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