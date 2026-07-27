Войска России взяли под контроль села Коммунаровка и Торское

Торское было взято в результате действий группировки войск «Центр». Она также нанесла удар по вооруженным силам Украины в районах населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области, а также в Доброполье, Рубежном, Новотроицком, Сергеевке, Светлом и Новониколаевке в ДНР.