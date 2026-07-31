Армия РФ взяла под контроль Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
Российская армия установила контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ в Мах.
Веровку брали подразделения группировки войск «Север», а Стенки – «Южной» группировки.
28 июля «Центр» взял под контроль село Красный Кут в ДНР. 27 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ заняли село Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области.
26 июля под контроль России перешло село Шевченко в ДНР, а 22 июля российская армия взяла село Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской.