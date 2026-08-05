ВС РФ взяли под контроль Зарницу и Рыжевку
Армия России установила контроль над населенными пунктами Рыжевка в Сумской области и Зарница в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Рыжевка перешла под контроль благодаря усилиям группировки войск «Север», Зарницу освободили подразделения воинские части в составе «Востока».
4 августа Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ села Бакшеевка в Харьковской области. По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север.
3 августа армия России установила контроль над населенным пунктом Белый Колодезь и Устиновкой в Харьковской области, а 1 августа было занято село Любицкое в Запорожской области.