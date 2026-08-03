Армия России взяла под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

В ночь на 3 августа российские военные также ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах вооруженных сил республики. По данным Минобороны, для ударов применялись беспилотники. В акватории Черного моря поражены три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. Помимо этого, ВС России ударили по еще одному сухогрузу в порту Николаева, который использовался для доставки грузов для украинской армии.