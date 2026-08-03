ВС России поразили четыре украинских сухогруза

ВС России поразили четыре украинских сухогрузаОни перевозили грузы военного назначения для нужд ВСУ
В течение ночи российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, для нанесения ударов применялись беспилотники. В акватории Черного моря были поражены три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения.
Кроме того, ВС России ударили по еще одному сухогрузу в порту Николаева. По данным Минобороны, судно использовалось для доставки грузов для ВСУ.
2 августа армия России поразила в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. В результате ударов беспилотниками в порту Николаева также были поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, доставлявшие грузы для украинских войск, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
ВС РФ ночью того же дня ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы были уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
За ночь 3 августа дежурными силами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотник над российскими регионами.