ВС России поразили четыре украинских сухогруза

ВС РФ ночью того же дня ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы были уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.