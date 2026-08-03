За ночь силы ПВО уничтожили 131 украинский дрон над регионами РФ и Черным морем
В период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.
С вечера 2 августа Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иваново («Южный»), Ярославля («Туношна»).
С 8:00 до 20:00 мск 2 августа российские силы ПВО сбили 245 украинских беспилотников, сообщало Минобороны. Дроны были сбиты над территориями 11 областей (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской), Московского региона, Краснодарского и Пермского краев, Крыма, Башкортостана, ХМАО, а также над Черным морем.