За ночь силы ПВО уничтожили 131 украинский дрон над регионами РФ и Черным морем

С 8:00 до 20:00 мск 2 августа российские силы ПВО сбили 245 украинских беспилотников, сообщало Минобороны. Дроны были сбиты над территориями 11 областей (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской), Московского региона, Краснодарского и Пермского краев, Крыма, Башкортостана, ХМАО, а также над Черным морем.