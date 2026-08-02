Силы ПВО днем сбили 245 украинских беспилотников
За 12 часов – с 8:00 до 20:00 мск – российские средства ПВО перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Дроны были сбиты над территориями 11 областей (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской), Московского региона, Краснодарского и Пермского краев, Крыма, Башкортостана, ХМАО, а также над акваторией Черного моря, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Детали о типах сбитых БПЛА не приводятся.
В селе Принцевка Белгородской области дрон ударил рядом с детской площадкой. В результате 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Еще двое детей ранены осколками.
В селе Казачья Лисица Грайворонского округа снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин, еще трое ранены осколками.
В результате падения БПЛА произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.