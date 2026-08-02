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Дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой в Белгородской области, погиб ребенок

Ведомости

Ребенок погиб, еще двое пострадали в результате удара ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка Белгородской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Украинский беспилотник атаковал территорию рядом с детской площадкой в Валуйском округе. В результате 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, сообщил врио губернатора. Прибывшие на место медики пытались ее спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Еще две девочки получили осколочные ранения. Семилетнюю пострадавшую с ранениями головы, спины и ног госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Девятилетнюю девочку также доставляют в медицинское учреждение.

2 августа белгородский оперштаб сообщил, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на предприятие в селе Ясные Зори.

Трое жителей также погибли, еще трое получили множественные осколочные ранения в результате ракетного обстрела в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия.

В ночь на 2 августа силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и также акватории Азовского и Черного морей.

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