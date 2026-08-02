Дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой в Белгородской области, погиб ребенок

Украинский беспилотник атаковал территорию рядом с детской площадкой в Валуйском округе. В результате 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, сообщил врио губернатора. Прибывшие на место медики пытались ее спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.